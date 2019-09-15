مناورة تُجهز #الاتحاد لمواجهة #الهلال

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، بمتابعة رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، ونائبه المشرف على الكرة، أحمد كعكي، والرئيس التنفيذي حمد الصنيع.

وخصص الجهاز الفني بقيادة التشيلي لويس سييرا التدريبات التي احتضنها الملعب الرديف بنادي الشباب، للتركيز على الجوانب الفنية، استعدادًا لمباراة الهلال ضد الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

واختتم سييرا مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بمناورة كروية مصغرة؛ طبق خلالها بعض التعليمات الفنية والجمل التكتيكية.

ويلعب الهلال ضد الاتحاد على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

يذكر أن مباراة الهلال والاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا2019، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.