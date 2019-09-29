مناورة تُجهز الهلال لمباراة السد
في دوري أبطال آسيا

مناورة تُجهز الهلال لمباراة السد

2019/09/29
الساعة 8:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، مرانه الرئيسي استعدادًا لمباراة السد القطري المقبلة.

وركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث بدأ المران بمحاضرة فنية، وأجرى مناورة على جزء من الملعب، ثم تدريبات التسديد والكرات العرضية.

وتأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، نواف العابد، عن مباراة الهلال ضد السد القطري، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ، وسيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة 10 أيام.

ويلعب الهلال ضد السد القطري على ملعب “جاسم بن حمد”، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.


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