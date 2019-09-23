مناورة تُجهز #الهلال

المواطن - مروة نبيل

استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباتهم الجماعية، مساء اليوم الاثنين، وذلك بعدما منحهم الجهاز الفني راحة لمدة يوم.

واشتمل مران الهلال اليوم على تدريبات استرجاعية للمشاركين في مباراة الاتحاد الماضية، وطبق المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عدة جمل فنية وتكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

وشارك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبدالله عطيف في التدريبات الجماعية، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، فيما واصل سلمان الفرج برنامجه التأهيلي بالجري وأداء تدريبات لياقية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره التعاون، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.