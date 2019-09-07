منشآت تشارك في ملتقى الصحة العالمي 2019

المواطن - الرياض

تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2019 في نسخته الثانية، الذي سيعقد خلال الفترة من 10 – 12 سبتمبر 2019، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وتقدم “منشآت” في جناحها الخاص في المعرض المصاحب للملتقى، مجموعة من مبادراتها وخدماتها لرواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقطاع الصحة، وعدداً من الدورات التدريبية وورش العمل، إلى جانب خدمات الاستشارات والإرشاد.

وستتضمن مشاركة “منشآت” تنظيم رحلة ابتكارية في القطاع الصحي، والتي تعتبر برنامجاً تدريبياً مكثفاً يتعرف المشارك من خلاله على تطبيقات استخدام منهجية التفكير التصميمي وأساليبه وطرق الخروج بأفكار ابتكارية والتحقق منها.

وتأتي مشاركة “منشآت” في ملتقى الصحة العالمي ضمن تضافر الجهود مع القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الملتقى المتمثلة ببناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليسهموا في تسهيل وتقديم أفضل الممارسات، التي من شأنها تطوير أنظمة الرعاية الصحية الخاصة في المملكة وتحسينها بما يلبي الاحتياجات.

الجدير بالذكر أن “منشآت” تحرص على تعزيز نشر ثقافة العمل الحر والتوعية في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث والتقارير، والعمل على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وجعل هذا القطاع محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية.