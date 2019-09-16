منصور بن مشعل منتقدًا الصائغ: يُسهر اللاعبين ولم يُنفذ وعوده

المواطن - مروة نبيل

أكد المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، منصور بن ،مشعل أن البعض يُريد إبعاده عن الراقي، مشددًا في الوقت ذاته، أن رئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ، لم يُنفذ وعوده بإحضار عقود رعاية ضخمة.

وتحدث الأمير منصور بن مشعل لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “أنهيت عقد المدرب برانكو ودفعت الشرط الجزائي.. هناك من يريد إبعادي عن الفريق، وإذا كانت المصلحة بذلك فأنا مستعد، لكن هل هناك أحد مستعد؟”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “من يتحدث عن عدم دفعنا الشرط الجزائي معروفون وأجندتهم معروفة.. من أثار موضوع الشرط الجزائي كان هدفهم إزاحتي.. أخبار النادي في الفترة الأخيرة أصبحت تتسرب”.

وأضاف: “لاحظت أن رئيس النادي لا يريد إقالة برانكو، والدليل أنه لم يحضر اليوم وأوقعنا في مشكلة لا يعلمها إلا الله.. رغم أنه بعد نهاية مباراة الوحدة وبشهادة الجميع أبلغت الرئيس بإقالة المدرب ووافق”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “الرئيس وعدنا بإحضار رعايات بقيمة ما بين الـ15- 20 مليون ولم يحصل ذلك.. أنا أعمل في جهة وهو يعمل في جهة، وأبلغته بعدم التدخل في موضوع اللاعبين، ولكنه تدخل وتفاجأت أنه يُسهر اللاعبين ويتعشى معهم في مطاعم آخر الليل”.

وواصل الأمير منصور بن مشعل تصريحاته قائلًا: “رئيس نادي يفعل هذا الشيء صعب.. وتكلمت معه وكلفت أحمد بامعوضة بالحديث معه، ولكنه يُريد أن يأخذ الشو ولا يفعل شيء”.

وأشاد بإمكانيات اللاعبين، وقال: “الفريق الموجود حاليًّا بالنادي يعتبر منتخب ويستطيع الفوز بدون مدرب.. الكرة في ملعب اللاعبين وأي متخاذل فالجمهور يرى ذلك، هناك مدرب كبير ونتمنى أن يوافق على القدوم والتغيير سيشمل قطاعات كثيرة لا يتوقعها جمهورنا.. رسالتي لرئيس النادي اعمل ولا تأتِ متأخرًا”.

وأردف الأمير منصور بن مشعل قائلًا: “يحاولون إبعادي بأي طريقة، وإذا جمهور الأهلي يرى أنني غير كفء سأقدم استقالتي.. وأخبرت الرئيس بعدم التدخل في شؤون اللاعبين؛ لأنني أنا المشرف على الكرة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “النادي ملك الدولة ولا أي شخص يستطيع طرد أحد من النادي.. كبار الأهلي اثنين الأمير عبدالله الفيصل وعمر شمس رحمهم الله.. أين أعضاء الشرف الآن؟ بعضهم يتخوف من دفع رسوم العضوية”.