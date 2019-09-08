من هو نائب وزير الصناعة أسامة الزامل

المواطن - الرياض

صدر أمر ملكي بتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

والمهندس أسامة بن عبدالعزيز، هو رئيس مجلس إدارة “شركة تطوير الصناعات السعودية” منذ فبراير (شباط) 2010، المملكة العربية السعودية.

تولى رئاسة “مجموعة الزامل القابضة” منذ 2018، ورئيس اللجنة الوطنية الصناعية في “مجلس الغرف السعودية”، وعضو مجلس أمناء “منتدى الرياض الاقتصادي”، ورئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية في “الغرفة التجارية الصناعية في الرياض”.

كما أنه عضو مجلس إدارة كل من “الغرفة التجارية الصناعية في الرياض”، و”شركة الزامل ألبا”، و”شركة بيشوف وكلاين”، و”شركة اليمامة للطوب الأحمر والمنتجات الفخارية”.

كان عضواً في مجلس إدارة “شركة الصحراء للبتروكيماويات”، ورئيساً لمجلس إدارة “شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية” بين 2013 و2017، وتقلد العديد من المناصب في “مجموعة الزامل القابضة”، منها: نائب رئيس بين2014 و2018، ونائب رئيس تطوير الأعمال بين 2013 و2017، ومدير عام قسم تطوير الأعمال بين 2004 و2011، والمدير الإقليمي للشركة بين 2000 و2003.

عمل مديراً عاماً لـ”شركة هاي تك” بين 2000 و2003، وباحثاً في إدارة السوق ومحللاً للتنمية وتطوير الأعمال في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” بين 1998 و2000.

حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1998 من “جامعة هيوستن” في الولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس في الهندسة الصناعية عام 1995 من “جامعة الملك فهد للبترول والمعادن” في السعودية.