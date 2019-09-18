مهاجم ريال مدريد مُراقب من إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

سيحاول نادي إنتر ميلان الإيطالي التعاقد مع اللاعب الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

وكان لوكا يوفيتش انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادمًا من نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، وقيل إن اللاعب الصربي يُعاني بسبب عدم قدرته على إثبات ذاته مع النادي الملكي.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: إن الإنتر يرغب في التعاقد مع لوكا يوفيتش لتعزيز المنافسة في الخط الهجومي مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وقالت تقارير صحافية إيطالية: إن الإنتر كذلك مهتمًّا بالتعاقد مع الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي.

وشارك لوكا يوفيتش لدقائق معدودة في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي، والتي أُقيمت بالأمس في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أوروبا.