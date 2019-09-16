مهارة توصي بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.67 ريال للسهم

مهارة توصي بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.67 ريال للسهم

2019/09/16
الساعة 11:56 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوصى مجلس إدارة شركة “مهارة للموارد البشرية” بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 2.67 ريال للسهم عن الربع الرابع من 2018 والربعين الأول والثاني من 2019.

ووفقاً لبيان للشركة على “تداول”، اليوم الاثنين، يصل إجمالي التوزيعات نحو 100 مليون ريال، تمثل 26.7% من رأس المال.

وأشار بيان الشركة إلى أن أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بتاريخ الأول من أكتوبر المقبل، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وبينت الشركة في البيان أن القرار جاء وفقاً لتفويض الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، وبناء على النتائج المالية الإيجابية.


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