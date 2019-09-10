مواصفات iPhone 11 Pro .. بطارية أفضل و3 كاميرات

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نشر المهتم بالتقنية عبدالله السبيعي، أبرز مميزات هاتف آيفون 11 برو iPhone 11 Pro الذي أعلنت عنه شركة أبل مساء اليوم الثلاثاء.

ويأتي آيفون 11 برو iPhone 11 Pro بـ4 ألوان، وشاشة OLED وبحجمين الأول 5.8 والثاني Max 6.5 وبسطوع 1200 nits.

آيفون 11 برو iPhone 11 Pro مصنوع من زجاج وستانلس ستيل، أما البطارية فهي أفضل من آيفون إكس بـ4 ساعات.

كما أن بطارية آيفون 11 برو iPhone 11 Pro أفضل من آيفون إكس ماكس بـ5 ساعات.

ويحتوي جهاز iPhone11 Pro على 3 كاميرات خلفية، وكلها 12 ميجا بيكسل، الأولى كاميرا أساسية، والثانية Telephoto، والثالثة زاوية عريضة 120 درجة وتدعم 4K.