مواطنة تشكو تسلم طليقها مستحقات الدعم.. حساب المواطن يعلق

المواطن - الرياض

اشتكت مواطنة من أن طليقها يستلم مستحقات الدعم من برنامج “حساب المواطن”، متسائلة عن كيفية التسجيل في البرنامج وإضافة أطفالها معها.

ورد البرنامج، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى “مطلقة” ستصبح حالة أهليتك لدى رب الأسرة “غير مؤهل” ولن يتم احتسابك ضمن مبلغ الدعم في حسابه.

تسجيل المطلقة:

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن المطلقة بإمكانها التسجيل وإضافة التابعين إن وُجدوا، وذلك بعد إرفاق المستندات المطلوبة.

وأشار البرنامج إلى أن المستندات المطلوبة للتسجيل هي (صك ولاية أو إثبات احتضان).

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.