مواطنون بعد تجربة صافرات الإنذار : اللهم أدم نعمة الأمن والأمان

المواطن - منة الله أشرف

أطلق الدفاع المدني، الساعة الواحدة ظهراً اليوم الخميس، تجربة صافرات الإنذار في العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية والخرج والدلم.

وقال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، إن هذه التجربة مجدولة مسبقًا، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

وبمجرد بدء التجربة، تصدر هاشتاق “تجربة صافرات الإنذار”، موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر، ووثق البعض، لحظة انطلاقة التجربة.

ووصف بعض المغردين، بأنها تجربة مخيفة جدًا، داعين الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة، حيث قالت “فاطمة البتال”: رُغم وجود علم مُسبق لدينا بوقت إطلاقها، إلا أن الخوف اعترانا، يارب لا تبكينا على وطن عشنا على أرضه”.

بينما رأى البعض الآخر أن التجربة، فرصة، لتذكير الجميع بأن الحرب ليست لعبة، لا سيما بعد تصدر هاشتاق ” الحرب العالمية الثالثة ” التريند بعدد 82 ألف تغريدة.

وأثارت هذه الصافرات ذاكرة البعض، إبان استخدامها في وقت حرب الخليج، وتداول مقطع فيديو قديم يوثق أول استخدام لصافرات الإنذار في السعودية، وكان ذلك خلال حرب الخليج، بعد رصد صاروخ سكود متجه لـ الرياض عام 1991، وتم اعتراضه بصاروخ باتريوت.

ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني السعودي، على تويتر، استبيانًا، ليشارك المواطنون في تقييم التجربة، وجاء في التغريدة: “مشاركتكم تهمنا في تجربة صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات الدرعية، الخرج، الدلم، نأمل منكم الإجابة على الاستبيان الموضح في الرابط التالي “هنا“.