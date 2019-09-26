مواعيد مباريات الأخضر الأولمبي في كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مواعيد مباريات الأخضر الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

مواعيد مباريات الأخضر

وأوقعت قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 المنتخب السعودي الأولمبي ضمن منافسات المجموعة الثانية بصحبة الأخضر الأولمبي، منتخبات اليابان، سوريا وقطر.

ويلعب الأخضر الأولمبي ضد اليابان، في التاسع من يناير المقبل، ثم يواجه في الجولة الثانية قطر، يوم 12 من الشهر ذاته، ويلاقي المنتخب الوطني نظيره السوري، يوم 15.

وستُقام جميع مباريات المنتخب السعودي الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 على ملعب تاماسات في بانكوك.

كأس آسيا 2020

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس آسيا 2020 في تايلاند المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو”، خلال الفترة من 8 وحتى 26 من شهر يناير المقبل.

ويتأهل الثلاثة الأوائل في كأس آسيا 2020 إلى دورة الألعاب الأولمبية”، وفي حال صعود اليابان مستضيفة الأولمبياد ضمن الثلاثي الأول، يتأهل صاحب المركز الرابع.