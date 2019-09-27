مواعيد مباريات السبت في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تختتم منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد السبت، بـ3 مباريات.

الفيصلي ضد العدالة

ويلعب الفيصلي ضد العدالة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، عند الساعة 6:30 مساء، ويطمح عنابي سدير لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى العدالة لمواصلة نتائجه المميزة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن العدالة صاحب المركز الثالث.

الحزم ضد ضمك

ويحتضن ملعب نادي الحزم، عند الساعة 6:35 مساء، مباراة الحزم ضد ضمك، ويدخل الفريقان مواجهة الجولة الخامسة بهدف تحقيق الفوز وتحسين ترتيبهما في جدول ترتيب الدوري.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة الغد، حيث يحتل الحزم المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يقع ضمك في المركز الـ12 بنفس عدد النقاط، ولكن فارق الأهداف لصالحه.

الرائد ضد الفيحاء

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مباراة الرائد ضد الفيحاء عند الساعة 8:15 مساء، ويأمل الفريق الريداوي استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى الفريق البرتقالي لخطف الثلاث نقاط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، فيما يقع الفيحاء في المركز التاسع برصيد 5 نقاط.