موجة غبار تضرب طريق مكة – جدة السريع

المواطن - مكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر حسابه على موقع “تويتر” تنبيهًا من موجة غبار على أجزاء من طريق (مكة المكرمة – جدة) السريع، أدى إلى شبه انعدام في الرؤية، وأهاب بسالكي الطريق أخذ الحيطة والحذر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك، الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، الجوف والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.