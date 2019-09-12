مودريتش يُربك حسابات زيدان
بعد تعرضه للإصابة

مودريتش يُربك حسابات زيدان

2019/09/12
الساعة 4:14 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة العالمية, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم، الكرواتي لوكا مودريتش لإصابة عضلية.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: “بعد خضوعه للفحوصات الطبية، تم إثبات إصابة اللاعب لوكا مودريتش في عضلات الفخذ الأيمن، وفي انتظار تطور حالته”.

وأصبح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان في ورطة كبيرة نظرًا لكثرة الإصابات وتلاحم المباريات وأهميتها.

ومن المقرر أن يُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره ليفانتي السبت المقبل، في الدوري الإسباني، ثم يطير إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وانضم الكرواتي لوكا مودريتش إلى الثنائي إيسكو وماركو أسينسيو، في قائمة مصابي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.


هل قرأت هذا ؟
  • سبب عدم تعاقد الريال مع بوجبا ومبابي
    •
  • رئيس الريال يُبرر النتائج الكارثية
    •
  • فيفا 20.. ميسي الأعلى تصنيفًا وصلاح ثامنًا
    •
  • موقف مبابي وكافاني من المشاركة ضد الريال
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم