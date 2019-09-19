موديز: قدرة المملكة على استعادة إنتاج النفط تبرهن قوتها

المواطن - الرياض

قالت وكالة موديز المالية، إن قدرة المملكة على سرعة استعادة الإنتاج تبرهن على قوتها في وجه الصدمات.

وأكد ريهان أكبر نائب رئيس ومحلل أول لقطاع الشركات في وكالة موديز للتقييم المالي، أن شركة أرامكو السعودية، شركة كبيرة ومتطورة ومتكاملة، ولن يكون الأثر المالي كبيرًا على الشركة عقب الهجمات الأخيرة على منشآتها النفطية.

وأضاف أكبر أن لدى أرامكو ميزانية عمومية وسيولة وتدفقات نقدية قوية جدًا، ويمكنها التغلب على الآثار السلبية الناجمة عن الهجوم على منشآتها النفطية.

واعتبر أنه وبشكل عام، فإن تراجع إنتاجها المؤقت لا ينبغي أن يكون له أثر مالي دائم على الشركة، وفقا لـ”العربية”.

وأضاف أن أرامكو لديها بنية تحتية قوية والكثير من الخبرة، معربًا عن اعتقاده بأنها ستكون قادرة على إدارة مثل هذه المشكلة دون أن يكون لها أي تأثير طويل الأمد على النتائج المالية.

وكان وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال في مؤتمر صحافي في جدة، الثلاثاء، إن “إمدادات السعودية من النفط عادت إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق أرامكو”. وأكد لـ”العربية” أنه لا اجتماع عاجل لمنظمة أوبك.

وأضاف وزير الطاقة، أن “أرامكو مستعدة للطرح الأولي لأسهمها بصرف النظر عن آثار العدوان السافر”، موضحًا أن “آثار هذا العدوان تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية، وزيادة النظرة التشاؤمية حيال آفاق نمو الاقتصاد العالمي”.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن “صادرات السعودية النفطية، ودخلها من هذه الصادرات للشهر الحالي لن تتأثر بالاعتداءات”.

وأكد أن شركة أرامكو السعودية “سوف تفي بكامل التزاماتها مع عملائها في العالم خلال هذا الشهر من خلال المخزونات، ومن خلال تعديل بعض أنواع المزيج، على أن تعود قدرة المملكة لإنتاج 11 مليون برميل نفط يوميًا نهاية شهر سبتمبر الحالي، وإلى 12 مليون برميل يوميًا نهاية نوفمبر المقبل”.