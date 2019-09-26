مورينيو أبرز المرشحين لخلافة توخيل في سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

تعرض المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، الألماني توماس توخيل لانتقادات قوية من النقاد الرياضيين والمشجعين، بعد الخسارة على ملعبه ضد ريمس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي الممتاز.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أنه تم طرح بعض الأسماء التي يمكن التعاقد معها كبديل لرحيل توخيل المحتمل عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن الأمر يدور حول البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق، من أبرز المرشحين لخلافة توخيل.

ويمتد عقد المدرب الألماني توخيل مع باريس سان جيرمان الفرنسي حتى صيف 2021، وستكون نتائج الفريق الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حاسمة بشكل كبير في تحديد مصيره.

ويحظى مورينيو بتقدير كبير، رغم نتائجه السيئة مع مانشستر يونايتد قبل الرحيل، ولكنه يظل صاحب الثلاثية الشهيرة مع إنتر ميلان، فيما حقق أليجري نتائج مميزة مع يوفنتوس أبرزها حصد لقب الدوري الإيطالي 5 مرات على التوالي.