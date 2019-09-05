مورينيو رفض إحضار نجم ليفربول لـ مان يونايتد

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية، إن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفض التعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك قبل انضمامه لـ ليفربول الإنجليزي في يناير من 2018.

ونجح فيرجيل فان دايك في أن يكون واحدًا من أفضل مدافعي كرة القدم في العالم منذ انضمامه إلى الريدز في يناير 2018 قادمًا من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة THE INDEPENDENT الإنجليزية إن مورينيو أخبر إدارة مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية بـ2018 بعدم التعاقد مع فان دايك لعدم الحاجة إليه.

وكان فيرجيل فان دايك أغلى مدافع في العالم، قبل أن يأتي اللاعب هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي الإنجليزي السابق بحصوله على اللقب من فان دايك بعد انضمامه لليونايتد في صيف 2019 مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.