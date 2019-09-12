مورينيو: كريستيانو رونالدو قادر على تسجيل هدف بعمر الـ50

المواطن - محمد سمعه

انهال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي بالمديح على مواطنه كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

ونقل التلفزيون البرتغالي تصريحات مورينيو الذي قال: ما يفعله كريستيانو رونالدو لا يُفاجئني على الإطلاق، هو لاعب طموح ويقدم مستويات كبيرة ويجب أن يُدرس كريستيانو رونالدو لأنه يملك إصرارًا كبيرًا ويفكر فقط في تحقيق الفوز.

وأضاف مورينيو: عندما يكون عمر رونالدو 50 عامًا سيكون في منزله وسيقوم الفيفا بدعوته وذلك من أجل لعب مباراة الأساطير وسيُسجل هدفًا، أنا متأكد من هذا الأمر.

واصل قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو تألقه مع برازيل أوروبا في تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وقاد رونالدو منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لاكتساح ليتوانيا بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن مواجهات المجموعة الثانية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة يورو 2020.

وسجل رونالدو سوبر هاتريك في مباراة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضد ليتوانيا، وأحرز زميله ويليام كارفالو الهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، فيما هز فيتوتاس أندريسكيفيتسوس شباك برازيل أوروبا في الدقيقة 28.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن رونالدو عزز سجله التهديفي مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، حيث إن هذا الهاتريك يُعد الثامن له في تاريخ مشاركاته مع برازيل أوروبا.

وأضافت أن لاعبي منتخب البرتغال الأول لكرة القدم نجحوا في تسجيل 24 هاتريك خلال جميع المشاركات الدولية لبرازيل أوروبا على مدار تاريخه، وأحرز كريستيانو رونالدو ثُلث هذا الرقم بمفرده.