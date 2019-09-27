مورينيو مُرشح لتدريب ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

رُشح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني في صيف 2020.

وقالت شبكة جول الرياضية: إن جوزيه مورينيو يريد تدريب ريال مدريد في صيف 2020، بجانب أنه سيرفض تدريب نادي ميلان الإيطالي أملًا في تدريب الريال.

يذكر أن جوزيه مورينيو لا يدرب أي نادٍ منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي.

وسبق لجوزيه مورينيو تدريب ريال مدريد في الفترة من عام 2010 حتى عام 2013.

وقيل: إن إدارة ريال مدريد تفكر في إقالة الفرنسي زين الدين زيدان بعد نهاية الموسم الجاري؛ بسبب سوء النتائج.