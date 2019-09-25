مورينيو يزور السعودية الثلاثاء

المواطن - محمد سمعه

سيحل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الأسبق لـ مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، ضيفًا على معهد إعداد القادة في المملكة في أكتوبر المقبل.

وذكر الحساب الرسمي لـ معهد إعداد القادة عبر تويتر أن مورينيو سيزور السعودية يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من أكتوبر، حيث يلتقي بالمدربين الوطنيين ليشاركهم خبراته وتجاربه المثيرة والمميزة.

وسبق للمدرب الإيطالي فابيو كابيلو، المدير الفني الأسبق لنادي ميلان الإيطالي، زيارة المملكة في أغسطس الماضي للتحدث مع المدربين المحليين عن العديد من النقاط في مجال كرة القدم ومجال التدريب.

يذكر أن جوزيه مورينيو سبق له تدريب أندية ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي مع تدريب ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد في إنجلترا.