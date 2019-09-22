موسى وآدم يواصلان التأهيل
قبل مشاركتهما في المران

موسى وآدم يواصلان التأهيل

2019/09/23
الساعة 12:27 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

واصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، النيجيري أحمد موسى وعبدالفتاح آدم، أداء برامجهما التأهيلية، تمهيدًا لمشاركتهما في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

ويترقب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عودة الثنائي موسى وعبدالفتاح آدم للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لتطوير الجانب الهجومي، بعد تراجع النتائج مؤخرًا.

وكان عبدالفتاح آدم قد تعرض لتمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثالثة، بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي، فيما أُصيب أحمد موسى خلال مباراة النصر والفتح أبعدته عن المشاركة في مباريات العالمي والمنتخب النيجيري.

ويستعد النصر لمواجهة الأهلي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


هل قرأت هذا ؟
  • آراء متباينة حول قوة أداء نجمي #الهلال و #النصر
    •
  • طلب يحمي الأندية من العقوبات
    •
  • بالأرقام .. #النصر يستفيد في غياب أحمد موسى
    •
  • #النصر يواصل استعداداته لمباراة #الشباب
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم