موسى وآدم يواصلان التأهيل

المواطن - مروة نبيل

واصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، النيجيري أحمد موسى وعبدالفتاح آدم، أداء برامجهما التأهيلية، تمهيدًا لمشاركتهما في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

ويترقب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عودة الثنائي موسى وعبدالفتاح آدم للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لتطوير الجانب الهجومي، بعد تراجع النتائج مؤخرًا.

وكان عبدالفتاح آدم قد تعرض لتمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثالثة، بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي، فيما أُصيب أحمد موسى خلال مباراة النصر والفتح أبعدته عن المشاركة في مباريات العالمي والمنتخب النيجيري.

ويستعد النصر لمواجهة الأهلي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.