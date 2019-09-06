موعد إجراء قرعة دور الـ64 من مسابقة كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

ستُجرى قرعة دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019-2020 في شهر أكتوبر المقبل لتحديد المتنافسين على اللقب الأغلى في الموسم الحالي.

وذكر حساب شبكة جول الرياضية عبر تويتر أن قرعة دور الـ64 ستُجرى في أكتوبر، أما قرعة الأدوار المتبقية فسوف تُجرى في شهر ديسمبر المقبل.

ويذكر أن التعاون كان تُوج بالنسخة الماضية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على نادي الاتحاد بثنائية مقابل هدف في الثاني من مايو الماضي، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وضمن نادي التعاون التأهل لـ بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2020، وذلك بعد تتويجه بلقب كأس الملك.