موعد صرف الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن

المواطن - الرياض

يترقب مستفيدو برنامج حساب المواطن صرف الدفعة الجديدة من الدعم، والمقرر أن يتم إيداعها في حسابات المستفيدين خلال الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يتم صرف البدل للدفعة الثانية والعشرين يوم الثلاثاء المقبل بتاريخ 10 سبتمبر، حيث يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

ويتم تقديم صرف الدعم ليوم قبله، أو تأخيره ليوم بعده في حال صادف موعد الصرف إجازة رسمية في البلاد.

نتائج الأهلية

يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن في وقت سابق، صدور نتائج الأهلية للدورة 22 لشهر سبتمبر 2019، حيث يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

شروط الاستحقاق:

يذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.