موعد عودة رونالدو لتدريبات يوفنتوس
بعد غيابه عن مباراة بريشيا

موعد عودة رونالدو لتدريبات يوفنتوس

2019/09/25
الساعة 1:29 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة يوفنتوس ضد بريشيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب مشاكل عضلية بسيطة.

ولعب يوفنتوس ضد بريشيا بالأمس، وانتهت المباراة بفوز اليوفي بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بشكل مؤقت.

وأكدت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، أن رونالدو سيُشارك في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الجماعية، اليوم الأربعاء، وسيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة.

وأضافت أن رونالدو يعرف طريقة واحدة فقط من أجل العودة إلى مستواه، وهي البدء في التهديف مرة أخرى، لكي يكون اللاعب الأفضل على الإطلاق، وذلك حسبما صرح في أحد حواراته الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن فرصة رؤية رونالدو في مباراة يوفنتوس المقبلة أمام سبال، كبيرة للغاية.


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