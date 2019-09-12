موعد قرعة دور الـ64 من كأس الملك سلمان
لمنافسات موسم 2019/ 2020

موعد قرعة دور الـ64 من كأس الملك سلمان

2019/09/12
الساعة 3:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد إجراء قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019/ 2020.

وقررت لجنة المسابقات تحديد يوم السابع من شهر أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بمقر اتحاد الكرة في العاصمة الرياض.

وتجري القرعة بمشاركة جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “16 ناديًا”، أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين “20 ناديًا”، وأندية دوري الدرجة الثانية “24 ناديًا”، بجانب الأندية المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة اللواء، عكاظ، طويق وطبرجل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون قد نجح في الفوز على الاتحاد ليتوج بالنسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.


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