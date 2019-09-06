موعد مباراة ألمانيا ضد هولندا

المواطن - محمد سمعه

يحل المنتخب الهولندي، ضيفًا ثقيلًا على المنتخب الألماني اليوم الجمعة في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وستُقام مباراة ألمانيا وهولندا على ملعب آيمتيش أرينا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.

ويسعى المنتخب الهولندي للثأر من منتخب ألمانيا وتحقيق الفوز في الأراضي الألمانية، ردًا على فوز ألمانيا في هولندا.

سقط المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم في شهر مارس الماضي في فخ الخسارة في مباراة هولندا ضد ألمانيا بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

بدأ الشوط الأول من مباراة هولندا ضد ألمانيا بضغط هجومي كبير من قبل المنتخب الألماني، حيث لم يهتم منتخب الماكينات كونه يلعب في الأراضي الهولندية.

ونجح المنتخب الألماني في إحراز الهدف الأول في لقاء هولندا ضد ألمانيا عبر النجم ليروي ساني في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول.

وتراجع المنتخب الهولندي بصورة كبيرة قبل نهاية الشوط الأول، مما أعطى الفرصة للمنتخب الألماني لتسجيل الهدف الثاني في مباراة هولندا ضد ألمانيا، حيث تمكن اللاعب سيرجي جنابري من إضافة الهدف الثاني للماكينات الألمانية في الدقيقة الرابعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة هولندا ضد ألمانيا بتقدم المنتخب الألماني بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة هولندا ضد ألمانيا، انقلب الحال وبدأ المنتخب الهولندي الشوط الثاني ضاغطًا بقوة؛ وذلك من أجل إحراز الهدف الأول حيث نجح اللاعب ماتياس دي ليخت في تسجيل الهدف الأول للمنتخب الهولندي في الدقيقة الثامنة والأربعين.

وواصل المنتخب الهولندي تألقه الهجومي بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني له في مباراة هولندا ضد ألمانيا، حيث نجح النجم ممفيس ديباي في إضافة الهدف الثاني للبرتقالي في الدقيقة الثالثة والستين بطريقة جميلة.

وواصل المنتخب الهولندي سعيه لإضافة الهدف الثالث في لقاء هولندا ضد ألمانيا ومحاولة إحراز الفوز ولكن دون جدوى.

وباغت المنتخب الألماني نظيره الهولندي حيث سجل اللاعب نيكو شولز الهدف الثالث وهدف الفوز للماكينات في مباراة هولندا ضد ألمانيا.