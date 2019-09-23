موعد مباراة #الاتحاد و #التعاون في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

يحل نادي التعاون ضيفًا على نادي الاتحاد غدًا الثلاثاء في الجولة الثانية والمؤجلة بين الفريقين في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وتُقام مباراة الاتحاد والتعاون على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث تبدأ في تمام الساعة الـ20:50 مساءً بتوقيت المملكة.

ويسعى نادي الاتحاد بقيادة المدرب خوسيه لويس سييرا إلى تحقيق نتيجة إيجابية ومصالحة الجماهير الاتحادية، بعد الخسارة في آخر جولتين بالدوري أمام فريقي ضمك والهلال.

كما أن نادي الاتحاد يسعى للثأر وتحقيق الفوز على التعاون، حيث تُوج الأخير بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي على حساب الاتحاد بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

من ناحية أخرى، طالب الكويتي فهد الأنصاري لاعب نادي الاتحاد والفيصلي السابق الجمهور الاتحادي بدعم الفريق والوقوف بجانبه، وذلك بعد العثرات التي مرّ بها الاتحاد على مستوى نتائجه في المباريات.

وتحدث فهد الأنصاري لـ قناة العربية قائلًا: الخسارة أمام الهلال تسبّبت برد فعل قوي، وأتمنى من الجميع أن يتحد لإسعاد الفريق، أنا حزين على وضع الاتحاد الحالي ولكن لدي ثقة كبيرة بإدارة الفريق لتحسين الأوضاع.

وأضاف فهد الأنصاري: أنا مندهش مما يحدث للمدرب خوسيه سييرا في الاتحاد، هو مدرب لا يُعاند وكان سابقًا يأخذ رأي اللاعبين ويسمع لهم جيدًا.

ويحتل الاتحاد قبل مباراة التعاون، المركز الـ14 في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين، أما نادي التعاون فيتواجد في المركز العاشر.