موعد مباراة #الاتحاد و #التعاون

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الاتحاد لمواجهة فريق التعاون غدًا الثلاثاء ضمن مباراة في الجولة الثانية والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستنطلق مباراة الاتحاد والتعاون غدًا في تمام الساعة الـ20:10 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مواصلة السير في تحقيق النتائج الإيجابية، بعد أن فاز في الجولة الخامسة على نادي الشباب بثنائية مقابل هدف.

وكان لاعبو نادي الاتحاد تعرضوا لكم هائل من الانتقادات، وذلك بعد توديع دوري أبطال آسيا ثم الخسارة من فريقي ضمك والهلال في بطولة دوري المحترفين.

وأعلن نادي الاتحاد عن سفر نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي مروان دا كوستا، إلى خارج المملكة، من أجل الخضوع لمزيد من الفحوصات، وتلقي العلاج اللازم في موضع الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأوضح نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الجهاز الطبي قام بالتواصل ومع طبيب متخصص لعرض إصابة مروان دا كوستا، وتم تنسيق موعد الفحوصات الخارجية.

وكان المدافع المغربي مروان دا كوستا قد تعرض لإصابة في القدم، ولم يستطع المشاركة في تدريبات الاتحاد الجماعية خلال الفترة الماضية، حيث يؤدي برنامجًا علاجيًّا في العيادة.