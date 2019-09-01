موعد مباراة الريال ضد فياريال

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة، فريق فياريال ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويذكر أن مباراة الريال ضد فياريال ستنطلق في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا على ملعب لاسيراميكا معقل الغواصات الصفراء.

وقبل إقامة مباراة الريال ضد فياريال، كان ريال مدريد نجح في الفوز بالجولة الأولى على فريق سيلتا فيجو بثلاثية مقابل هدف، وتعادل في الجولة الثانية مع نادي بلد الوليد بهدف لكل فريق.

وقبل انطلاق الدوري الإسباني، كان ريال مدريد قدم مستوى باهتًا في المباريات الودية، حيث خسر بنتيجة ثقيلة وديًا من أتلتيكو مدريد بسباعية مقابل ثلاثة أهداف.

يغيب البلجيكي إدين هازارد حاليًا عن تشكيلة ريال مدريد بسبب الإصابة.

ويذكر أن تقارير صحافية، كانت ذكرت بأن المهاجم الصربي لوكا يوفيتش قد يترك ريال مدريد وينتقل لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وقبل انطلاق مباراة الريال ضد فياريال، كان برشلونة سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي أوساسونا بهدفين لكل فريق أمس السبت.