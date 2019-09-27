موعد مباراة الريال وأتلتيكو مدريد

المواطن - محمد سمعه

يحل نادي ريال مدريد الإسباني ضيفًا على جاره أتلتيكو مدريد، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وستُقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

يذكر أن ريال مدريد كان فاز على نادي أوساسونا بنتيجة هدفين دون رد في الجولة السادسة يوم الأربعاء الماضي، بينما فاز أتلتيكو مدريد على نادي ريال مايوركا بنتيجة هدفين دون رد.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في الدوري الإسباني حاليًّا برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد نادي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

وسبق لأتلتيكو مدريد أن فاز على ريال مدريد وديًّا في صيف 2019 بسباعية مقابل ثلاثة أهداف في لقاء تحضيري لموسم 2019-2020 أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.