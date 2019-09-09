موعد مباراة السعودية واليمن

المواطن - محمد سمعه

يستعدّ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لمواجهة المنتخب اليمني غدًا الثلاثاء في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وستُقام مباراة السعودية واليمن في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب البحرين في العاصمة البحرينية المنامة.

وكان المنتخب السعودي وصل أمس إلى البحرين وذلك استعدادًا لخوض التدريبات النهائية قبل مواجهة المنتخب اليمني.

ويذكر أن الأخضر تعادل يوم الخميس الماضي وديًا مع المنتخب المالي بهدف لكل فريق، حيث سجل اللاعب سالم الدوسري هدف المنتخب السعودي في الشوط الثاني.

وأجرى الأخضر تدريبًا مسائيًا أمس الأحد على ملعب مدينة الشيخ خليفة الرياضية تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم طبق مجموعة من التدريبات التكتيكية المتنوعة.

وقسم المدرب الفرنسي رينارد لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مجموعتين، وأجرى مناورة على كامل الملعب.

ويذكر أن هيرفي رينارد تولى تدريب الأخضر في يوليو الماضي بعد استقالته من تدريب المنتخب المغربي عقب الخروج من دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر.