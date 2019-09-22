موعد مباراة الشباب وشبيبة الساورة

المواطن - محمد سمعه

يحل نادي الشباب غدًا الاثنين ضيفًا على نادي شبيبة الساورة الجزائري في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتنطلق مباراة الشباب وشبيبة الساورة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب 20 أغسطس في الجزائر.

وقرر المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون المدير الفني لـ نادي الشباب استبعاد المدافع الجزائري جمال بلعمري من قائمة الليث لمباراة شبيبة الساورة الجزائري.

وجاء قرار ألميرون باستبعاد جمال بلعمري وذلك بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

وكان الشباب تعادل في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع نادي ضمك بهدف لكل فريق.

ويحتل نادي الشباب المركز السابع حاليًا في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ست نقاط.

يُذكر أن جمال بلعمري كان تُوج مع المنتخب الجزائري ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر.

قال خالد البلطان رئيس الشباب في تصريح تلفزيوني: الشباب من الكبار حتى وإن غاب عن المقدمة لبعض الأعوام، أريد أن أسأل الإعلاميين وأقول لهم، إلى متى ينتهي التعصب، يجب أن يكون هناك حيادية، وإرساء مبدأ العدالة بين جميع الأندية.