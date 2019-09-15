موعد مباراة النصر والسد

المواطن - محمد سمعه

يحل نادي النصر غدًا الاثنين ضيفًا على نادي السد القطري في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.

ويذكر أن مباراة النصر والسد ستُقام في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد في مدينة الدوحة القطرية.

وكانت مباراة الذهاب بين النصر والسد انتهت بفوز العالمي بثنائية مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ومن المتوقع غدًا عودة يحيى الشهري للمشاركة مع النصر أمام السد القطري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

من ناحية أخرى، أكد برونو أوفيني مدافع نادي النصر السابق، أنه سيدعم العالمي في مباراته ضد السد القطري في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ووجه أوفيني رسالة لـ نجوم نادي النصر قائلًا: “سأتواجد في الملعب لدعم النصر أمام السد”.

جدير بالذكر أن نادي النصر، كان تعادل بدون أهداف مع نادي الشباب أول أمس الجمعة في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.