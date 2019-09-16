موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

يستقبل نادي الهلال غدًا الثلاثاء، ضيفه نادي الاتحاد في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وستُقام مباراة الهلال والاتحاد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض معقل أزرق العاصمة.

وكان لقاء الذهاب بين الهلال والاتحاد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة كانت أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وقبل إقامة مباراة الهلال والاتحاد، سقط العميد في فخ الهزيمة، أمام نادي ضمك بثنائية مقابل هدف يوم الجمعة في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفقد الهلال نقطتين بعد التعادل مع الفيحاء بهدف لكل فريق في المباراة والتي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود أول أمس السبت.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد كالتالي:

2500 ريال لـ بلاتينية أفراد بلس، 1500 ريال لـ بلاتينية أفراد، و1200 لـ بلاتينية عائلات.

وجاء سعر التذكرة الذهبية للأفراد 1000 ريال، أما سعر التذكرة الذهبية للعائلات 800 ريال، وسعر التذكرة الفضية للأفراد 800 ريال، أما سعر التذكرة الفضية للعائلات 600 ريال.

ويذكر أن سعر التذكرة المُوحدة للواجهة E هو 150 ريالًا، أما سعر التذكرة الموحدة للواجهة F. D فهو 100 ريال، وسيكون سعر التذكرة الموحدة للأفراد 50 ريالًا، وسعر التذكرة الموحدة للعائلات 50 ريالًا أيضًا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والاتحاد في الدوري يوم 21 سبتمبر بعد 4 أيام فقط من لقائهما في إياب دور الثمانية في أبطال آسيا.