موعد مباراة الهلال والسد

المواطن - محمد سمعه

يحل نادي الهلال ضيفًا على نادي السد القطري غدًا الثلاثاء ضمن مباراة ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وستُقام مباراة الهلال والسد في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

ويسعى الهلال إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، من أجل الاستعداد بشكل أكثر اطمئنانًا لمباراة العودة التي تُقام في الرياض يوم 22 أكتوبر المقبل.

وكان الهلال قد أجرى، مساء أمس الأحد، مرانه الرئيسي استعدادًا لمباراة السد القطري، وبدأ المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو المران بمحاضرة فنية، وأجرى مناورة على جزء من الملعب، ثم تدريبات التسديد والكرات العرضية.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم العماني أحمد الكاف لإدارة مباراة الهلال والسد القطري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال تأهل لدور نصف النهائي على حساب نادي الاتحاد، بينما تأهل السد لدور الأربعة على حساب نادي النصر.

ويحتل الهلال حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن نادي الفيصلي صاحب المركز الثاني.