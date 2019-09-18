موعد مباراة ضمك والشباب في دوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات الجولة الرابعة

موعد مباراة ضمك والشباب في دوري محمد بن سلمان

2019/09/18
الساعة 5:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تنطلق، يوم غد الخميس، منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراة ضمك والشباب.

ضمك والشباب

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مباراة ضمك والشباب عند الساعة 6:50 مساء يوم غد الخميس، ومن المتوقع أن تشهد المواجهة حضورًا جماهيريًا جيدًا.

وقرر نادي ضمك تخصيص 40% من مقاعد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية لجماهير الشباب بزيادة 10% عن الحصة المقررة للفريق الضيف، على أن يحصل صاحب الأرض على 60%.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المباراة وهو منتشٍ بفوزه على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، فيما يسعى الشباب لخطف الثلاث نقاط، لتعويض الجماهير عن تعادله السلبي ضد النصر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يقع الشباب في المركز السادس برصيد 5 نقاط.


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