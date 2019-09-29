موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

المواطن - محمد سمعه

يحل نادي أرسنال ضيفًا على نادي مانشستر يونايتد غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

وستُقام مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.

وقبل إقامة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، يحتل اليونايتد المركز الحادي عشر برصيد ثماني نقاط، بينما يتواجد الأرسنال في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

وخسر مانشستر يونايتد في الجولة السادسة من نادي ويست هام يونايتد بثنائية دون رد، بينما فاز أرسنال على نادي أستون فيلا بثلاثية مقابل هدفين.

من ناحية أخرى، نجح الفريق الأول لكرة القدم بتشيلسي في الفوز في مباراة تشيلسي ضد برايتون، التي أُقيمت أمس، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تمكن مانشستر سيتي من الفوز على إيفرتون بالأمس بثلاثية مقابل هدف.

وتمكن ليفربول من الفوز على نادي شيفيلد يونايتد بهدف دون رد سجله الهولندي جورجينيو فينالدوم.

ونجح ليفربول في تحقيق 16 فوزًا متتاليًا في الدوري الإنجليزي، حيث يحتاج إلى تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في البريميرليج لتخطي رقم مانشستر سيتي الحالي المقدر بـ18 فوزًا متتاليًا في الدوري الإنجليزي.