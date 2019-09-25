موعد مباراتي الخميس في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تنطلق الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء غد الخميس، بمباراتين، على أن تُختتم منافساتها، يوم السبت.

أبها ضد الاتفاق

ويلعب أبها ضد الاتفاق على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، عند الساعة 6:45 مساء، ويدخل الفريقان المباراة بهدف تحقيق الفوز، للتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يقع الاتفاق في المركز السادس برصيد 6 نقاط.

الهلال ضد التعاون

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد التعاون عند الساعة 8:15 مساء غدًا، ويطمح الزعيم مواصلة انتصاراته، فيما يسعى سكري القصيم لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقبل مباراة الهلال ضد التعاون غدًا، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع سكري القصيم في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.