موعد مباراتي #الهلال في نصف نهائي دوري الأبطال

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موعد مباراتي الهلال ضد السد القطري ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال 2019.

دوري الأبطال:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري الأبطال 2019، يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل، على إستاد جاسم بن حمد الدولي في الدوحة.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد السد في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال 2019، يوم الثلاثاء الموافقة 22 من شهر أكتوبر المقبل.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نصف نهائي دوري الأبطال 2019 على حساب الاتحاد، فيما وصل السد إلى الدور ذاته بعد فوزه على النصر.

الهلال ضد الاتحاد:

ولعب الهلال ضد الاتحاد، اليوم، على إستاد جامعة الملك سعود في إياب ربع نهائي دوري الأبطال 2019، وتمكن من تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد تعادلهما سلبيًّا في مباراة الذهاب.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد أولًا عن طريق زياد الصحفي قبل أن يُحرز أندريه كاريلو التعادل لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وانتفض الزعيم مع بداية الشوط الثاني، وسجل سالم الدوسري هدفًا برأسية مميزة، وعزز سيباستيان جيوفينو تقدم الزعيم بهدف ثالث في الدقيقة 79، لتنتهي مباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري الأبطال 2019، بفوز الأزرق بنتيجة 3/1.