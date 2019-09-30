موعد مباريات الثلاثاء بـ دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الثلاثاء ثماني مباريات ضمن لقاءات الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتُقام مباراتا ” أتالانتا الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني” و ” ريال مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي” في تمام الساعة الـ19:55 مساءً بتوقيت المملكة.

أما مباريات” مانشستر سيتي الإنجليزي ودينامو زغرب الكرواتي” و ” توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني” و ” يوفنتوس الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني” و ” ” جالطة سراي التركي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي” و ” لوكوموتيف موسكو الروسي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني” و ” النجم الأحمر الصربي ضد نادي أوليمبياكوس اليوناني” فتُقام جميعًا في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

يذكر أن ريال مدريد خسر في الجولة الأولى من نادي باريس سان جيرمان في فرنسا بثلاثية دون رد حيث أُقيمت المباراة على ملعب حديقة الأمراء في مدينة باريس.