موعد مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الثلاثاء ثمانية مباريات في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

وستكون المباريات كالتالي:

1. إنتر ميلان الإيطالي ضد سلافيا براغ التشيكي في تمام الساعة الـ19:55 مساءً بتوقيت المملكة.

2. ليون الفرنسي ضد زينيت سان بطرسبرج الروسي في تمام الـ19:55 مساءً.

3. تشيلسي الإنجليزي ضد فالنسيا الإسباني في الـ22:00 مساءً.

4. أياكس أمستردام الهولندي ضد ليل الفرنسي في تمام العاشرة مساءً.

5. بوروسيا دورتموند الألماني ضد برشلونة الإسباني في تمام العاشرة مساءً.

6. بنفيكا البرتغالي ضد لايبزيج الألماني في العاشرة مساءً.

7. نابولي الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي في تمام العاشرة مساءً.

8. ريد بول سالزبورغ النمساوي ضد كي آر سي جينك البلجيكي في تمام العاشرة مساءً.

كشفت قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 في وقت سابق، عن مواجهات نارية في دور الـ32 حيث قسمت القرعة الفرق الـ32 إلى ثمانية مجموعات.

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 كالتالي:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان الفرنسي، ريال مدريد الإسباني، كلوب بروج البلجيكي، غلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ الألماني، توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أوليمبياكوس اليوناني، النجم الأحمر الصربي.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنجليزي، شاختار دونيتسك الأوكراني، دينامو زغرب الكرواتي، أتالانتا الإيطالي.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، لوكوموتيف موسكو الروسي.

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي، نابولي الإيطالي، سالزبورغ النمساوي، جينك البلجيكي.

المجموعة السادسة: برشلونة الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، إنتر ميلان الإيطالي، سلافيا براغ التشيكي.

المجموعة السابعة: زينيت سان بطرسبرج الروسي، ليون الفرنسي، بنفيكا البرتغالي، لايبزيج الألماني

المجموعة الثامنة: تشيلسي الإنجليزي، أياكس أمستردام الهولندي، فالنسيا الإسباني، ليل الفرنسي.