موعد مباريات الجمعة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تُقام ثلاث مباريات اليوم الجمعة في إطار مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي العدالة وأبها حيث تبدأ في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الوحدة والفيحاء وتنطلق في تمام الساعة الـ18:35 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتُختتم مباريات الجمعة بلقاء النصر والحزم، حيث تُقام المباراة في الساعة الثامنة والثلث مساءً على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ارتضى نادي الشباب بالتعادل السلبي مع فريق ضمك أمس الخميس، وذلك خلال لقاء الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب جورجي فيليبي تقدم بالهدف الأول لنادي ضمك في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

ونجح الشباب في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق عبر اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

وفي الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة حتى انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأُقيمت مباراة الشباب وضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

أصبح رصيد نادي الشباب 6 نقاط في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد نادي ضمك 4 نقاط في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.