موعد مباريات الخميس في الدوري الأوروبي

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الخميس مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لـ بطولة الدوري الأوروبي موسم 2019-2020.

وتُقام 12 مباراة في تمام الساعة الـ19:55 مساءً بتوقيت المملكة وهي “بي إس في أيندهوفن الهولندي ضد سبورتينج لشبونة البرتغالي، رين الفرنسي وسيلتيك الاسكتلندي، بازل السويسري ضد كراسنودار الروسي، دينامو كييف الأوكراني ومالمو السويدي، إينتراخت فرانكفورت الألماني وأرسنال الإنجليزي، أبويل نيقوسيا القبرصي، إف ديلايلانجي لوكسمبورج، خيتافي الإسباني وطرابزون سبور التركي، ستاندر دو لياج البلجيكي، وفيتوريا غيماريش البرتغالي، كوبنهاجن الدنماركي ضد لوجانو السويسري”.

كذلك تُقام مباريات “لاسك لينز النمساوي ضد فريق روزنبورغ النرويجي، قرة باغ أغدام الأذربيجاني وإشبيلية الإسباني، كلوج الروماني ضد نادي لاتسيو الإيطالي” في تمام الـ19:55 مساءً.

أما في تمام الساعة العاشرة مساءً فتُقام مباريات “مانشستر يونايتد الإنجليزي وأستانا كازاخستان، روما الإيطالي واسطنبول باشاك شهير التركي، إسبانيول الإسباني وفرينكفاروزي المجري، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ضد فريق وولفرسبيرجر النمساوي، فولفسبورغ الألماني ضد نادي أوليكساندريا الأوكراني، بورتو البرتغالي ضد يونج بويز السويسري، جلاسكو رينجرز الاسكتلندي ضد فينورد روتردام الولندي، وولفرهامبتون الإنجليزي ضد سبورتينج براجا البرتغالي، بارتيزان بلغراد الصربي ضد إي زد آلكمار الهولندي، جينت البلجيكي وسانت إيتيان الفرنسي، سلوفان براتيسلافا السلوفاكي ضد بيشكتاش التركي، لودوجوريتس البلغاري ضد سيسكا موسكو الروسي”.