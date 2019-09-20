موعد مباريات السبت في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

موعد مباريات السبت في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/09/20
الساعة 10:53 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تُختتم غدًا السبت مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام ثلاث مواجهات.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الاتفاق والفيصلي، حيث تنطلق في تمام الساعة الـ18:15 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الفتح والأهلي، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة الـ18:20 مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتُختتم مباريات الجولة الرابعة بلقاء القمة بين ناديي الاتحاد والهلال، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وكانت مباريات اليوم السبت، انتهت بفوز العدالة على أبها بثنائية مقابل هدف، بينما فاز نادي الوحدة على الفيحاء بهدف دون رد، وخسر النصر من نادي الحزم بهدف دون رد.

وأبدت فئات عريضة من جماهير نادي النصر، عبر تويتر، استياءها من أداء أصفر العاصمة خلال الشوط الأول من مباراة الحزم والتي أُقيمت اليوم في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد معظم الجمهور النصراوي أن سبب معاناة العالمي حاليًّا ليس فنيًًا ولكن من خارج الملعب، وذلك بسبب التخبط الإداري الذي تسببت فيه إدارة صفوان السويكت.


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