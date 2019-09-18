موعد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

تُقام 8 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020، أبرزها مواجهتي باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد مع يوفنتوس.

موعد مباريات اليوم

وستنطلق مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 2020، عند الساعة 8:55 مساء بتوقيت السعودية، بمباراتي أوليمبياكوس اليوناني ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وكلوب بروج البلجيكي أمام غلطة سراي التركي.

ومن المقرر أن تُقام بقية مباريات اليوم عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، حيث يستضيف دينامو زغرب الكرواتي نظيره أتالانتا الإيطالي، ويلعب باير ليفركوزن الألماني مع لوكوموتيف موسكو الروسي.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره النجم الأحمر الصربي، ويحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على شاختار دونيتسك الأوكراني في الجولة الأولى من الشامبيونزليج.

وفي قمة مباريات اليوم بالشامبيونزليج، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ضيفًا على باريس سان جيرمان الفرنسي، ويستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني فريق يوفنتوس الإيطالي.