المواطن - محمد سمعه

أوضح هشام الكثيري مدير المركز الإعلامي في نادي الهلال، أن الزعيم موقفه سليم من الناحية القانونية وذلك بعدما ترددت أنباء، حول نية اللاعب البرازيلي جابرييل فرانكو ونادي كورينثيانز البرازيلي التقدم بشكوى ضد الزعيم.

ومن خلال تصريحات إذاعية، أوضح هشام الكثيري أن ما تردد إعلاميًا حول أن الهلال سيُعاقب بسبب شكوى منتظر تقديمها من كورينثيانز إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم أمر غير صحيح، مضيفًا أن موقف الهلال سليم من الناحية القانونية.

وأشار الكثيري إلى أن الهلال ليس مُلزم بدفع أي مبلغ مالي سواء للنادي البرازيلي أو للاعب جابرييل فرانكو، خاصة أن ضم فرانكو لـ الهلال كان يُشترط فيه موافقة اللاعب البرازيلي.

بحث نادي الهلال عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي جابرييل فرانكو لاعب وسط نادي كورينثيانز البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك في حال فشله في ضم الكولومبي جوستافو كويلار من صفوف نادي فلامنجو البرازيلي.

وأوضحت تقارير إخبارية في البرازيل، أنه بعد تراجع الهلال عن ضم اللاعب جابرييل فرانكو، سيذهب اللاعب ووكيل أعماله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك من أجل تقديم شكوى من أجل نيل قيمة العرض الكامل الذي تقدم به الهلال للاعب البرازيلي.

وكان الهلال قدم عرضًا قدره 5 ملايين دولار أمريكي لمدة عامين لضم جابرييل فرانكو، ثم أرسلت إدارة الهلال مبلغًا فوق الـ90 ألف دولار أمريكي، وذلك للاعتذار إلى جابرييل فرانكو ونادي كورينثيانز عن ضم اللاعب بعد ضم الكولومبي كويلار.