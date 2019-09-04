موقف غريب في إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة التقدم والأنصار حادثة غريبة من نوعها، اليوم الأربعاء، خلال لقاء الفريقين في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وبدأ نادي الأنصار مباراته بتواجد لاعب واحد فقط على دكة البدلاء، بينما تم استبعاد 6 من لاعبي نادي الأنصار من القائمة الأساسية بسبب مشكلة إدارية من قبل النادي وعدم تسجيلهم بشكل قانوني.

وانتهت المباراة بفوز نادي التقدم بثلاثية دون رد، حيث تعرض نادي الأنصار للخسارة الثانية في بطولة دوري الدرجة الأولى.

وكان نادي الأنصار فاز في الجولة الثانية على جاره نادي أحد بثلاثية مقابل هدف في ديربي المدينة المنورة.

ونجح نادي التقدم في مباراة اليوم، في تحقيق الفوز الأول له في مباريات دوري الدرجة الأولى.

وتسبب تواجد لاعب واحد على دكة احتياط نادي الأنصار في إثارة استياء بعض من مشجعي دوري الدرجة الأولى عبر تويتر.

ويذكر أن حساب نادي الأنصار في تويتر أثار الجدل أيضًا بعدما نشر خبر بداية المباراة ضد نادي التقدم، دون نشر التشكيلة الأساسية والاحتياطية لفريق الأنصار.