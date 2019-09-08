موقف مبابي وكافاني من المشاركة ضد الريال
في دوري أبطال أوروبا

موقف مبابي وكافاني من المشاركة ضد الريال

2019/09/08
الساعة 8:01 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، عن موقف ثنائي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني من المشاركة ضد ريال مدريد الإسباني.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد الإسباني، يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن كافاني الذي يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن، سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة ريال مدريد الإسباني، خاصة أنه بدأ يتعافى بشكل جيد، وشارك لبعض دقائق أمام ستراسبورج في الدوري.

وأشارت إلى أن مبابي يواصل التعافي من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، ولن يلحق بمباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، وينضم له البرازيلي نيمار دا سيلفا الموقوف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.


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