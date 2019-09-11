مياه مالحة وصدأ في الطرشية الجديدة بصامطة.. ومدير مياه جازان يلتزم الصمت

المواطن - علي شيبان - جازان

تذمر أهالي قرية الطرشية الجديدة، التابعة لمحافظة صامطة بجازان من المياه المالحة التي سببت لهم أضرارًا جسيمة ومادية في منازلهم وتآكل جميع الأنانيب المستخدمة في منازلهم.

مشروع مياه المحلاة:

وفي تصريحات خاصة إلى ” المواطن” قال يحيى حمدي: نعاني نحن أهالي قرية “الطرشية الجديدة من عدم إيصال مشروع المياه المحلاة إلى منازلنا منذ ما يقارب 5 سنوات حيث قامت المياه بتركيب العدادات على جدران منازلنا ومنذ ذلك الوقت لم نر أي قطرة من المياه، بل أن أغلب العدادات سقطت على الأرض بصورة غير حضارية ولا نعلم ما سبب تأخر إيصال المياه المحلاة إلى منازلنا، كما أرهقنا صهاريج المياه التي نقوم بشرائها بشكل أسبوعي بل إننا ننفق مبالغ مالية كبيرة من أجل ذلك.

آبار ارتوازية:

من جهة أخرى، أكد حسين مرير أن القرية تعاني من قلة المياه منذ أكثر من خمس سنوات وحاولوا في الفترة الأخيرة البحث عن بديل، حتى إن البعض حفر آبار ارتوازية على حسابهم الخاص من أجل تخفيف الأعباء المالية على القرية، ولكن تفاجئوا بأنها مياه مالحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مما أدى إلى تلفيات كثيرة في الأنانيب داخل المنزل، حتى أن بعضها تآكل بسبب الملوحة.

أما ماجد حمدي فأوضح أن القرية تعاني من عدم توفر المياه في منازلهم مع أنهم يبعدون عن خزان قرية الطرشية القديمة عدة أمتار، ولا يفصل بينهم وبين أقرب أنبوب مائي إلا شارع صغير بعرض أربع أمتار، متمنيًا أن يتم إيصال مياه الخزان إلى قريتهم وإيجاد حل بديل.

المياه تلتزم الصمت:

“المواطن” بدورها تواصلت مع مدير المياه بجازان المهندس جبر والذي التزم الصمت ولم يتم الرد منذ أكثر من 10 أيام.

وناشد أهالي قرية الطرشية الجديدة عبر “المواطن” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة إيصال المياه من الخزان إلى قريتهم أو العمل على إيصال المياه المحلاة والتي طال انتظارها.